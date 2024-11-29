На фронте произошло более 170 боев. Генштаб назвал самые горячие направления

На фронте по состоянию на вечер 29 ноября произошло 172 боевых столкновения. Ситуация на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня Россия нанесла ракетный удар одной ракетой, 31 авиаудара, сбросив при этом 53 КАБа.

Кроме того, захватчики задействовали для ударов 581 дрон-камикадзе и совершили более 3000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Кудеевки, Волчанска и Тихого. Два боестолкновения продолжаются.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Возле Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Роща подразделения Сил обороны отразили все атаки противника.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 20 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Наши воины отразили 18 атак врага, два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков захватить наши позиции в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты дважды пытались продвинуться вперед в районах Дружбы и Торецка, получили отпор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 34 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Млечное, Новый Труд и Желтое. Десять боестолкновений продолжаются до сих пор.

При этом потери оккупантов составили 497 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевых бронированных машин, артиллерийская система, три пункта управления БПЛА и 12 единиц автомобильной техники противника, также два автомобиля и две артиллерийские системы наши защитники повредили.

На Кураховском направлении захватчики в это время суток предприняли 43 попытки продвинуться вперед. 11 атак продолжаются. В основном бои продолжаются у Солнцевки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахового, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Ганновки и Успеновки.

На Времевском направлении, где сегодня агрессор 24 раза штурмовал передний край нашей обороны в районе Веселой Рощи, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки, в настоящее время продолжается три боестолкновения.

На Приднепровском направлении враг предпринял три безрезультатных попытки штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины также продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отразили 22 атаки захватнической армии на этом направлении.