Россияне атакуют "Шахедами" север Украины: где заметили дроны

Военные Вооруженных сил Украины сообщили, что вражеские дроны были замечены уже в двух областях. В частности, в Черниговской и Сумской областях:

несколько групп возле Чернигова;

дрон в районе Нежина;

дроны в районе Крольца;

дрон от Глухова в направлении Путивля;

группа дронов следует из Сумской области на Полтавскую.

Попадания в Черниговской области

Глава Черниговской ОВА рассказал, что вечером 5 декабря вражеский "Шахед" попал в частный жилой дом в населенном пункте Корюковского района.

"К сожалению, есть раненый местный житель - он госпитализирован в местную больницу. Для ликвидации последствий и помощи на месте работали все соответствующие службы", - пояснил Чаус.