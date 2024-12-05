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Россияне атакуют "Шахедами" север Украины: где заметили дроны

Фото: Россияне атакуют "Шахедами" север Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные снова атакуют Украину беспилотниками типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Воздушных сил ВС Украины и главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Военные Вооруженных сил Украины сообщили, что вражеские дроны были замечены уже в двух областях. В частности, в Черниговской и Сумской областях:

  • несколько групп возле Чернигова;
  • дрон в районе Нежина;
  • дроны в районе Крольца;
  • дрон от Глухова в направлении Путивля;
  • группа дронов следует из Сумской области на Полтавскую.

Попадания в Черниговской области

Глава Черниговской ОВА рассказал, что вечером 5 декабря вражеский "Шахед" попал в частный жилой дом в населенном пункте Корюковского района.

"К сожалению, есть раненый местный житель - он госпитализирован в местную больницу. Для ликвидации последствий и помощи на месте работали все соответствующие службы", - пояснил Чаус.

Обстрелы Украины

Заметим, что в ночь на 5 декабря российские военные атаковали Украину. Для обстрелов украинских территорий враг использовал более 40 дронов и баллистику.

Военные противовоздушной обороны сбили большинство из запущенных БПЛА. Подробнее о работе ПВО, можно узнать в материале РБК-Украина.

Более того, сегодня к вечеру россияне ударили ракетой по Вознесенску Николаевской области. В результате чего есть погибший.

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