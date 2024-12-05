Россияне ударили ракетой по Вознесенску: есть жертва

Российские военные ударили ракетой по Вознесенску сегодня, 5 декабря. В результате вражеской атаки есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима и Воздушных Сил ВС Украины .

Сегодня после 16:30 военные Воздушных сил сообщили, что на юге Николаевской области зафиксирована вражеская ракета, которая летела в направлении Вознесенска.

Через несколько часов глава Николаевской ОВА сообщил, что в результате ракетного удара есть погибший.

"К сожалению, в результате вечернего ракетного удара в Вознесенске погиб мужчина. Россия - страна террорист", - подчеркнул он.