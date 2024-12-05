Россияне ударили ракетой по Вознесенску: есть жертва
Российские военные ударили ракетой по Вознесенску сегодня, 5 декабря. В результате вражеской атаки есть погибший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима и Воздушных Сил ВС Украины.
Сегодня после 16:30 военные Воздушных сил сообщили, что на юге Николаевской области зафиксирована вражеская ракета, которая летела в направлении Вознесенска.
Через несколько часов глава Николаевской ОВА сообщил, что в результате ракетного удара есть погибший.
"К сожалению, в результате вечернего ракетного удара в Вознесенске погиб мужчина. Россия - страна террорист", - подчеркнул он.
Обстрелы Украины
Напомним, что в ночь на 5 декабря российские военные атаковали баллистику Днепропетровскую область. Более того, враг использовал еще более 40 дронов для ударов по Украине.
Военные противовоздушной обороны сбили большинство из запущенных БПЛА. Подробнее о работе ПВО, можно узнать в материале РБК-Украина.
Отметим, что вчера россияне сбросили две авиабомбы на Константиновку Донецкой области 4 декабря. В результате этого были ранены четыре человека.
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