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Россияне ударили ракетой по Вознесенску: есть жертва

Вознесенск, Четверг 05 декабря 2024 18:38
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Россияне ударили ракетой по Вознесенску: есть жертва Фото: Россияне ударили ракетой по Вознесенску (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные ударили ракетой по Вознесенску сегодня, 5 декабря. В результате вражеской атаки есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима и Воздушных Сил ВС Украины.

Сегодня после 16:30 военные Воздушных сил сообщили, что на юге Николаевской области зафиксирована вражеская ракета, которая летела в направлении Вознесенска.

Через несколько часов глава Николаевской ОВА сообщил, что в результате ракетного удара есть погибший.

"К сожалению, в результате вечернего ракетного удара в Вознесенске погиб мужчина. Россия - страна террорист", - подчеркнул он.

Обстрелы Украины

Напомним, что в ночь на 5 декабря российские военные атаковали баллистику Днепропетровскую область. Более того, враг использовал еще более 40 дронов для ударов по Украине.

Военные противовоздушной обороны сбили большинство из запущенных БПЛА. Подробнее о работе ПВО, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что вчера россияне сбросили две авиабомбы на Константиновку Донецкой области 4 декабря. В результате этого были ранены четыре человека.

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Николаевская область Война России против Украины
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