Оккупанты ударили по Украине баллистикой и дронами. Как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила 30 из 44 дронов во время атаки РФ по Украине 5 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 5 декабря россияне атаковали баллистикой Днепропетровскую область и запустили более 40 дронов по Украине. ПВО сбила большинство из запущенных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Так, в ночь на 5 декабря противник нанес удар по Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области. "Также атаковал Украину 44 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов пусков Орел, Курск", - говорится в сообщении. Работа ПВО По состоянию на 08.30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 30 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях. "12 беспилотников локально потеряно, еще один вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси", - добавили в Воздушных силах.