ua en ru
Чт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Оккупанты ударили по Украине баллистикой и дронами. Как отработала ПВО

Украина, Четверг 05 декабря 2024 09:07
UA EN RU
Оккупанты ударили по Украине баллистикой и дронами. Как отработала ПВО Фото: ПВО сбила 30 из 44 дронов во время атаки РФ по Украине 5 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 5 декабря россияне атаковали баллистикой Днепропетровскую область и запустили более 40 дронов по Украине. ПВО сбила большинство из запущенных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Так, в ночь на 5 декабря противник нанес удар по Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области.

"Также атаковал Украину 44 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов пусков Орел, Курск", - говорится в сообщении.

Работа ПВО

По состоянию на 08.30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 30 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

"12 беспилотников локально потеряно, еще один вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси", - добавили в Воздушных силах.

Работа ПВО в Украине во время атак РФ

Российские войска постоянно обстреливают Украину. Причем, довольно часто оккупанты используют как дроны и ракеты. Противовоздушная оборона Украины успешно научилась справляться с российскими беспилотниками, с баллистикой дело обстоит хуже.

При этом российские захватчики прибегают к разного рода ухищрениям, надеясь истощить украинскую ПВО. Например, оккупанты запускают дроны-приманки по Украине или прилагают максимум усилий, чтобы выйти на круглосуточные атаки БПЛА по Украине.

Недавно глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Украина срочно нуждается как минимум в 20 системах ПВО. Речь идет про комплексы типа Hawks, NASAMS или IRIS-T. Это, по словам министра, позволит избежать блэкаута из-за обстрелов РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Днепропетровская область ПВО Война в Украине искандеры Дрони
NEWS
Одна и две очереди:"Укрэнерго" установило ограничения на 5 декабря
Одна и две очереди:"Укрэнерго" установило ограничения на 5 декабря
DAILY
Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны
Ксения Крикун, Данила Крамаренко Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны