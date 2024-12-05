Оккупанты ударили по Украине баллистикой и дронами. Как отработала ПВО
В ночь на 5 декабря россияне атаковали баллистикой Днепропетровскую область и запустили более 40 дронов по Украине. ПВО сбила большинство из запущенных БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Так, в ночь на 5 декабря противник нанес удар по Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области.
"Также атаковал Украину 44 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов пусков Орел, Курск", - говорится в сообщении.
Работа ПВО
По состоянию на 08.30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 30 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.
"12 беспилотников локально потеряно, еще один вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси", - добавили в Воздушных силах.
Работа ПВО в Украине во время атак РФ
Российские войска постоянно обстреливают Украину. Причем, довольно часто оккупанты используют как дроны и ракеты. Противовоздушная оборона Украины успешно научилась справляться с российскими беспилотниками, с баллистикой дело обстоит хуже.
При этом российские захватчики прибегают к разного рода ухищрениям, надеясь истощить украинскую ПВО. Например, оккупанты запускают дроны-приманки по Украине или прилагают максимум усилий, чтобы выйти на круглосуточные атаки БПЛА по Украине.
Недавно глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Украина срочно нуждается как минимум в 20 системах ПВО. Речь идет про комплексы типа Hawks, NASAMS или IRIS-T. Это, по словам министра, позволит избежать блэкаута из-за обстрелов РФ.
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