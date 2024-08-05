В ряде областей Украины воздушная тревога из-за "Шахед": где есть угроза атак
В Украине из-за запуска российскими оккупантами группы ударных беспилотников типа "Шахед" вечером 5 августа была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.
Военные информировали об угрозе вражеских дронов-камикадзе с севера.
Так, фиксировалось движение ударных БПЛА противника в Сумской области в сторону Черниговской области. Однако позже в Воздушных силах рассказали о движении враждебных воздушных целей в северном регионе по направлению к западу.
"В настоящее время группа "Шахедов" наблюдается в Черниговской области, двигаются в западном направлении", - говорится в сообщении военных.
Позже в ПС обновили данные о движении дронов-камикадзе и отметили, что они направляются в сторону Киева.
"Группа "Шахедов" на границе Киевской и Черниговской областей, направление в Киев", - передали военные.
Позже в ВС рассказали, что есть угроза ударных БПЛА для Житомирской области.
Ночная воздушная атака
Напомним, сегодня поздно вечером в Украине кроме дроновой угрозы была также и ракетная.
В частности, на фоне предупреждений об опасности применения оккупантами баллистического вооружения в Киеве были слышны взрывы, в столице и области работали силы и средства противовоздушной обороны.
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