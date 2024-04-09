ua en ru
Вт, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне атакуют артиллерией и авиацией. В ВСУ рассказали о ситуации возле Часового Яра

Часов Яр, Донецкая область, Вторник 09 апреля 2024 20:28
UA EN RU
Россияне атакуют артиллерией и авиацией. В ВСУ рассказали о ситуации возле Часового Яра Фото: украинские военные возле Часового Яра (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ситуация в районе Часового Яра Донецкой области контролировала, оккупантов в городе нет. В то же время россияне, используя преимущество в воздухе, совершают штурмы с помощью артиллерии и авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Ситуация контролируемая. Противника ни в городе, ни в окрестностях нет. Но враг использует преимущество в воздухе, в ракетах, в артиллерийских боеприпасах, чтобы достичь своей цели - выйти на границы Донецкой области", - отметил Волошин.

По его словам, тактика врага неизменна - большое количество пехоты и штурмовые действия.

"Штурмовые группы заезжают на БМП, атакуют при поддержке артиллерии и авиации, которая донимает КАБ. Россияне стягивают время от времени большое количество артиллерии, несмотря на то, что идет наша масштабная контрбатарейная борьба", - рассказал спикер.

Он отметил, что большая часть ударов приходится по Часовому Яру.

По словам Волошина, враг пытается подвести своих военных максимально близко к линии столкновения, чтобы они перешли к штурму, но наши защитники делают возможное и невозможное, отражая эти штурмы.

Ситуация в районе Часов Яра

Город Часов Яр Донецкой области остается под контролем украинских сил. При этом, наиболее жесткие бои продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часов Яра, где враг пытается прорвать оборону ВСУ.

В конце февраля 2024 года сообщалось, что российские войска предприняли попытку наступления на линии "Часов Яр - Хромово - Бахмут". Враг отступил из-за потери большого количества бронированной техники.

Как писало РБК-Украина, вряд ли Часовому Яру в ближайшее время грозит оккупация или окружение. Однако на этом направлении продолжаются ожесточенные бои.

Как недавно рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Часов Яр, несмотря на жестокие бои к востоку от города, остается под контролем украинских сил.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Защиту Харькова планируют усилить дополнительной ПВО: Зеленский обсудил вопрос с Олещуком
Защиту Харькова планируют усилить дополнительной ПВО: Зеленский обсудил вопрос с Олещуком
DAILY
Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак