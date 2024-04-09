Росіяни атакують артилерією та авіацією. У ЗСУ розповіли про ситуацію біля Часового Яру

Ситуація в районі Часового Яру Донецької області контролювала, окупантів у місті немає. Водночас росіяни використовуючи перевагу в повітрі, здійснюють штурми за допомогою артилерії та авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"Ситуація контрольована. Противника ані в місті, ані околицях немає. Але ворог використовує перевагу в повітрі, в ракетах, в артилерійських боєприпасах, щоб досягти своєї мети - вийти на кордони Донецької області", - зазначив Волошин.

За його словами, тактика ворога незмінна - велика кількість піхоти та штурмові дії.

"Штурмові групи заїжджають на БМП, атакують за підтримки артилерії та авіації, яка дошкуляє КАБами. Росіяни стягують час від часу велику кількість артилерії, попри те, що йде наша масштабна контрбатарейна боротьба", - розповів речник.

Він зазначив, що більша частина ударів приходиться по Часовому Яру.

За словами Волошина, ворог намагається підвести своїх військових максимально близько до лінії зіткнення, щоб вони перейшли до штурму, але наші захисники роблять можливе і неможливе, відбиваючи ці штурми.