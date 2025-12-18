ua en ru
Россияне атакуют на 12 направлениях: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Украина, Четверг 18 декабря 2025 23:06
Россияне атакуют на 12 направлениях: Генштаб рассказал о ситуации на фронте Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные с фронта за последние сутки (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

По состоянию на 22:00 четверга, 18 декабря, на фронте зафиксировано 183 боевых столкновения. Самым горячим остается Покровское направление, где враг совершил 46 попыток прорвать оборону ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

В течение суток оккупанты нанесли 49 авиационных ударов, сбросив 111 управляемых авиационных бомб. Также РФ использовала для обстрелов 2409 дронов-камикадзе и нанесла 3104 удара по позициям защитников и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов, до сих пор продолжаются два столкновения. Кроме того, Россия нанесла один авиационный удар, сбросив три авиационные бомбы, осуществила 150 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, из которых семь - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз штурмовал позиции подразделений ВСУ вблизи Старицы, Прилипки, Волчанска и в направлениях Охримовки и Довгенького.

На Купянском направлении российские захватчики девять раз наступали в направлениях населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Петропавловка, Глушковка, Новоплатоновка и Купянск. До сих пор продолжается еще один бой.

На Лиманском направлении россияне девять раз атаковали позиции Сил обороны в сторону Красного Става, Ставок, Дробышево и в районах населенных пунктов Новоегоровка и Заречное. Два столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении защитники отбили три вражеских штурма - россияне пытались продвигаться в районах Серебрянки и Звановки.

На Краматорском направлении в течение суток боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Александро-Шультино, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополье, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении оккупанты совершили 46 попыток продвинуться на позиции подразделений ВСУ. Они атаковали в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Торецкого, Нового Шахматного и Новопавловки. До сих пор продолжаются бои в двух локациях.

В течение суток на этом направлении обезврежено 123 оккупанта, из них 101 - безвозвратно. Также ВСУ обезвредили семь БПЛА, три единицы автомобильной техники, три мотоцикла и одну единицу спецтехники. Кроме того, украинские защитники поразили 11 укрытий для личного состава врага.

На Александровском направлении враг 22 раза атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Степное, Привольное, Вербовое, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Лесное, Новое Запорожье.

Кроме того, РФ нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Лесное, Александроград и Гавриловка.

На Гуляйпольском направлении враг 17 раз атаковал позиции ВСУ в районе Сладкого, Зеленого, Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья. Российская авиация нанесла удары по Гуляйполю и Терноватому.

На Ореховском направлении оккупанты предприняли три попытки наступления в направлении Новоандреевки, Приморского и в районе Плавней, но получили отпор. Они также сбросили авиабомбы на Орехов, Балабино и Малокатериновку.

На Приднепровском направлении сегодня российские оккупанты дважды неудачно атаковали в направлении Антоновки.

Потери России в войне

Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 193 300 военных. В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек.

