Росіяни атакують на 12 напрямках: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Станом на 22:00 четверга, 18 грудня, на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнення. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де ворог здійснив 46 спроб прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби окупанти завдали 49 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих авіаційних бомб. Також РФ використала для обстрілів 2409 дронів-камікадзе та завдала 3104 удари по позиціях захисників та населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили чотири атаки окупантів, дотепер тривають два зіткнення. Крім того, Росія завдала одного авіаційного удару, скинувши три авіаційні бомби, здійснила 150 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, з яких сім - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції підрозділів ЗСУ поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанська та в напрямках Охрімівки й Довгенького.

На Куп’янському напрямку російські загарбники дев’ять разів наступали в напрямках населених пунктів Курилівка, Піщане, Петропавлівка, Глушківка, Новоплатонівка та Куп’янськ. Досі триває ще один бій.

На Лиманському напрямку росіяни дев’ять разів атакували позиції Сил оборони у бік Червоного Ставу, Ставок, Дробишевого та в районах населених пунктів Новоєгорівка й Зарічне. Два зіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку оборонці відбили три ворожі штурми - росіяни намагалися просуватися у районах Серебрянки та Званівки.

На Краматорському напрямку протягом доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники 24 рази атакували позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Олександро-Шультине, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки і Софіївки.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 46 спроб просунутися на позиції підрозділів ЗСУ. Вони атакували у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Торецького, Нового Шахового й Новопавлівки. Дотепер тривають бої у двох локаціях.

Протягом доби на цьому напрямку знешкоджено 123 окупанти, із них 101 - безповоротно. Також ЗСУ знешкодили сім БпЛА, три одиниці автомобільної техніки, три мотоцикли та одну одиницю спецтехніки. Окрім того, українські захисники уразили 11 укриттів для особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку ворог 22 рази атакував позиції українських оборонців у районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Степове, Привільне, Вербове, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Лісне, Нове Запоріжжя.

Крім того, РФ завдала ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Лісне, Олександроград та Гаврилівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог 17 разів атакував позиції ЗСУ в районі Солодкого, Зеленого, Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля. Російська авіація завдала ударів по Гуляйполю та Тернуватому.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три спроби наступу в напрямку Новоандріївки, Приморського та в районі Плавнів, але отримали відсіч. Вони також скинули авіабомби на Оріхів, Балабине та Малокатеринівку.

На Придніпровському напрямку сьогодні російські окупанти двічі невдало атакували в напрямку Антонівки.