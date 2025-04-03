Россияне атаковали Запорожье и область: что известно
Поздно вечером, 3 апреля, в Запорожье и Запорожской области прогремели взрывы. Враг атаковал регион дронами, и уже известно о первых повреждениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Ивана Федорова.
Взрывы в Запорожской области области прозвучали примерно в 22:57 и 23:07. Во втором случае звуки взрывов были и в Запорожье, они были в разных районах. Как проинформировал Федоров, экстренные службы устанавливают последствия. Позже, в 23:12, появились первые детали вражеской атаки.
"В результате удара по одной из громад области произошло возгорание нежилого помещения. Предварительно без пострадавших. Последствия устанавливаются", - написал Федоров.
Обновлено в 23:43
Федоров уточнил, что россияне запустили по Запорожью и Запорожскому району не менее 7 беспилотников.
В частности, в результате атаки повреждено складское помещение и произошло возгорание нежилого здания. По предварительной информации, без пострадавших.
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