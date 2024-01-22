Россияне атаковали Украину дронами Shahed. Воздушные силы рассказали о ночной атаке
Минувшей ночью враг атаковал территорию Украины дронами-камикадзе Shahed из района города Приморско-Ахтарск (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 22 января 2024 года враг атаковал 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района российского города Приморско-Ахтарск. Все восемь "Шахедов" уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - отмечается в сообщении.
Противовоздушная оборона работала в пределах:
- Николаевской;
- Херсонской;
- Днепропетровской;
- Кировоградской областей.
Атака на Украину 21-22 января
Вечером в воскресенье, 21 января, РФ снова запустила по территории Украины беспилотники типа "Шахед". Тревогу объявляли в Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Кроме того, россияне увеличили число ракетоносителей в Черном море.
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