Росіяни атакували Україну дронами Shahed. Повітряні сили розповіли про нічну атаку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 22 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" із району російського міста Приморсько-Ахтарськ. Усі вісім "Шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у межах:

Миколаївської;

Херсонської;

Дніпропетровської;

Кіровоградської областей.

Атака на Україну 21-22 січня

Ввечері у неділю, 21 січня, РФ знову запустила по території України безпілотники типу "Шахед". Тривогу оголошували у Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Крім того, росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.