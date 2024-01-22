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Росіяни атакували Україну дронами Shahed. Повітряні сили розповіли про нічну атаку

Україна, Понеділок 22 січня 2024 06:56
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Росіяни атакували Україну дронами Shahed. Повітряні сили розповіли про нічну атаку Фото: росіяни вкотре обстріляли Україна дронами-камікадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Минулої ночі ворог атакував територію України дронами-камікадзе Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 22 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" із району російського міста Приморсько-Ахтарськ. Усі вісім "Шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у межах:

  • Миколаївської;
  • Херсонської;
  • Дніпропетровської;
  • Кіровоградської областей.

Атака на Україну 21-22 січня

Ввечері у неділю, 21 січня, РФ знову запустила по території України безпілотники типу "Шахед". Тривогу оголошували у Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Крім того, росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

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