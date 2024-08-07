Россияне атаковали Украину десятками дронов. ПВО сбила все

Атака дронов РФ по Украине

Около 3:00 в Украине объявили тревогу из-за угрозы дронов-камикадзе. Взрывы рздвались в Хмельницком и в районе Белой Церкви Киевской области.

Позже стало известно, что в Хмельницкой области из-за падения обломков БПЛА есть повреждения на одном из предприятий. В области ПВО сбила четыре российских дрона.

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