Росіяни атакували Україну десятками дронів. ППО збила всі

Атака дронів РФ по Україні

Близько 3:00 в Україні оголосили тривогу через загрозу дронів-камікадзе. Вибухи лунали у Хмельницькому та в районі Білої Церкви Київської області.

Пізніше стало відомо, що у Хмельницькій області через падіння уламків БПЛА є пошкодження на одному з підприємств. В області ППО збила чотири російські дрони.

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