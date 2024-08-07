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РФ ночью атаковала Хмельницкую область: есть повреждения на предприятии

Хмельницкий, Среда 07 августа 2024 09:45
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РФ ночью атаковала Хмельницкую область: есть повреждения на предприятии Фото: РФ атаковала Хмельницкую область дронами 7 августа
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Хмельницкую область в ночь на 7 августа. Есть повреждения на одном из предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО в пределах области обезвредили 4 вражеских БПЛА типа "Шахед". Пострадавших или травмированных нет", - рассказал он.

Вместе с тем, по словам главы ОВА, из-за падения обломков повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области.

"На месте работают все соответствующие службы", - добавил Тюрин.

Обстрел РФ по Украине

Около 00:00 7 августа в Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Буквально через три часа тревога был снова объявлена, в этот раз из-за угрозы дронов. Взрывы гремели в Хмельницком и в районе Белой Церкви.

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