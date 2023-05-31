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Россияне атаковали транспортное предприятие в Днепропетровской области: ранен ребенок

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Среда 31 мая 2023 07:54
Россияне атаковали транспортное предприятие в Днепропетровской области: ранен ребенок Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Утром, 31 мая, россияне обстреляли Межирицкую общину Павлоградского района Днепропетровской области - 8-летний мальчик получил легкое ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, враг атаковал транспортное предприятие.

"Парень будет лечиться дома. Есть разрушение. Информация уточняется", - написал Лысак.

А вчера поздно вечером захватчики в очередной раз обстреляли Никопольский район - попали из БПЛА по Марганецкой общин. Пострадавших нет.

Обстрелы Днепропетровской области

Российские оккупанты регулярно атакуют область. Так, 28 мая захватчики обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, повредив частные дома, газопровод и линию электропередач.

А 29 мая они обстреляли Покровскую общину Синельниковского района. В результате атаки погиб и десять раненых.

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