РФ атаковала Запорожье: пострадал человек, повреждены четыре объекта

В результате вражеского удара пострадали многоэтажный жилой дом и торговый центр в Запорожье. Детали о масштабе разрушений и возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

Обновлено 3:05

Удар получили две многоэтажки, торговый центр и образовательное учреждение - всего повреждены четыре объекта. На местах возник пожар.

В результате атаки пострадал один человек.

Обновлено 3:20

Враг также атаковал корпус вуза в Запорожье. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Удары по учебным заведениям, где учится наша молодежь, являются очередным доказательством откровенного цинизма врага", - написал сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Напомним, только накануне, 17 сентября, РФ уже уничтожила один из крупнейших торговых центров Запорожья - удар по ТЦ "Амстор" оставил от здания сплошные развалины.