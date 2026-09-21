РФ атакувала Запоріжжя: постраждала людина, пошкоджено чотири об'єкти

Росіяни атакували багатоповерховий житловий будинок та торговельний центр у Запоріжжі. Наслідки атаки наразі уточнюються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співголову Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.
Унаслідок ворожого удару постраждали багатоповерховий житловий будинок та торговельний центр у Запоріжжі. Деталі щодо масштабу руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюються.
Оновлено 3:05
Удару зазнали дві багатоповерхівки, торговельний центр та освітній заклад - усього пошкоджено чотири об'єкти. На місцях виникла пожежа.
Унаслідок атаки постраждала одна людина.
Оновлено 3:20
Ворог також атакував корпус вишу в Запоріжжі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
"Удари по закладах освіти, де навчається наша молодь, є черговим доказом відвертого цинізму ворога", - написав співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.
Нагадаємо, лише напередодні, 17 вересня, РФ вже знищила один із найбільших торговельних центрів Запоріжжя - удар по ТЦ "Амстор" залишив від будівлі суцільні руїни.
Раніше ми також розповідали, що ворог атакував FPV-дроном пасажирський автобус у Космічному районі Запоріжжя.
Крім того, РФ завдала нового удару по "Запоріжсталі" - унаслідок атаки пошкоджено виробничі об'єкти та інфраструктуру підприємства.