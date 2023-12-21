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Россияне атаковали "Шахедами" Полтавскую область, есть разрушения

Фото: россияне ударили ударными дронами по Полтавской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В среду, 20 декабря, россияне атаковали Полтавскую область дронами-камикадзе Shahed. Обломки сбитого силами ПВО беспилотника упали на жилой дом, есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина.

Инцидент произошел во время воздушной тревоги в Полтавской области. Обломки дрона-камикадзе упали на жилой дом в Миргородском районе.

"По предварительной информации, никто не пострадал. Уже утром на месте будет работать профильная комиссия, которая зафиксирует разрушения. Владельцы дома получают денежную помощь", - сообщил Пронин.

Атака российскими дронами-камикадзе на Украину

Вечером в среду, 20 декабря, российский агрессор снова атакует Украину дронами Shahed-131/136. Под угрозой южные и восточные области.

В частности, силы противовоздушной обороны уничтожили два "Шахеда" в Сумской области.

Также силы ПВО уничтожили два беспилотника над Днепропетровской областью.

В Воздушных силах сообщили, что в данный момент одна группа дронов подлетает к Староконстантинову Хмельницкой области. Другая группа "Шахедов" движется над Запорожской областью в сторону Днепропетровской. Также ударные беспилотники зафиксированы в Киевской области, они движутся в направлении Белой церкви.

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