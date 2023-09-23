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Россияне атаковали село в Херсонской области из дрона, пострадавший в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики атаковали село Николаевка Херсонской области с беспилотника. В результате атаки получил тяжелые ранения местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.

"Оккупанты сбросили взрывчатку на 78-летнего местного жителя. Мужчина получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении. 

Из-за российского удара мужчина потерял часть руки. Также у него ранение грудной клетки, открытый перелом и кровотечение. 

Пострадавшего доставили в больницу.

"Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь", - говорится в сообщении. 

Ситуация в Херсонской области

После того как ВСУ освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Недавно глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что кафиры усилили авиаудары по прибрежным общинам Херсонской области.

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Херсонская областьВойна России против Украины