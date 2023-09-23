UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни атакували село в Херсонській області з дрона, потерпілий у важкому стані

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники атакували село Миколаївка Херсонської області з безпілотника. В результаті атаки отримав важкі поранення місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

"Окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення", - йдеться у повідомленні. 

Через російський удар чоловік втратив частину руки. Також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча. 

Потерпілого доставили до лікарні.

"Медики роблять все можливе, аби врятувати йому життя", - йдеться у повідомленні. 

Ситуація в Херсонській області

Після того, як ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Нещодавно голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що окупанти посилили авіаудари по прибережних громадах Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти України