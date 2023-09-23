Росіяни атакували село в Херсонській області з дрона, потерпілий у важкому стані

"Окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення", - йдеться у повідомленні.

Через російський удар чоловік втратив частину руки. Також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча.

Потерпілого доставили до лікарні.

"Медики роблять все можливе, аби врятувати йому життя", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Нещодавно голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що окупанти посилили авіаудари по прибережних громадах Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.