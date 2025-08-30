ua en ru
Россияне атаковали рынок в Покровской громаде: есть пострадавшие

Покровская община, Суббота 30 августа 2025 15:50
Россияне атаковали рынок в Покровской громаде: есть пострадавшие Фото: россияне атаковали Покровскую общину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Враг атаковал Покровскую громаду Синельниковского района FPV-дроном. Удар пришелся на рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысаку.

"Враг попал FPV-дроном по Покровской громаде Синельниковского района. Удар пришелся по рынку", - сообщил Лысак.

По его данным, в результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

"По двое мужчин и женщин. Им оказали медицинскую помощь. Лечиться будут амбулаторно", - добавил он.

Атака на Украину

Напомним, что этой ночью российские военные снова атаковали территории Украины. Для своих обстрелов они использовали беспилотники различных типов и несколько видов ракет.

Украинские военные уже отчитались о работе систем противовоздушной обороны этой ночью.

Заметим, что в частности в Киевской области из-за обстрелов значительно задержалось движение поездов, однако уже устранены проблемы, и курсирование восстановлено.

Массированные удары были зафиксированы в Киеве, Луцке, Запорожье, Днепре и еще восьми регионах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что теперь очевидно, что в последние дни Россия использовала время подготовки встречи на уровне лидеров на подготовку новых массированных атак.

В частности в течение ночи в Запорожье от обстрелов пострадали частные дома и возникли пожары. Также российские войска атаковали Черкассы и область, где поврежден лицей; спасатели ликвидируют последствия пожаров.

Больше подробностей о ночной атаке на Украину, можно узнать в материале РБК-Украина.

