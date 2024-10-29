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Россияне атаковали Одесский район ракетами Х-31П: есть погибший

Одесса, Вторник 29 октября 2024 14:56
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Россияне атаковали Одесский район ракетами Х-31П: есть погибший Фото: оккупанты атаковали ракетами Одесскую область днем 29 октября (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали ракетами Одесскую область днем 29 октября. Погиб мужчина, который был у моря в тот момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Днем россияне атаковали наш регион двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П, не достигшими своих целей", - рассказал он.

По данным главы ОВА, в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина.

"Он находился у моря. Выражаю искренние соболезнования семье…" - констатировал Кипер.

По его данным, пуски ракет были совершены российским истребителем Су-30 с акватории Черного моря.

Обстрелы Одессы и области

Российские войска постоянно обстреливают Одессу и область. Особенно атаки участились во время работы зернового коридора.

РФ бьет по кораблям, перевозящим продовольствие из Украины, по портам и портовой, критической инфраструктуре. Так, российские войска обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами 11 октября. Четверо человек погибли, 10 человек пострадали.

Кроме того, оккупанты атаковали Одесский район баллистикой 9 октября. Целью РФ снова стала портовая инфраструктура. Девять людей погибли, восемь были ранены.

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