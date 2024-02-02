Россияне атаковали Полтавскую область, есть попадание, - ОВА

По словам чиновника, по предварительной информации, в результате вражеской атаки пострадавших нет.

"Во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов. По предварительной информации есть попадания в Миргородском районе. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Воздушная атака 2 февраля

Сегодня вечером в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за очередной атаки российских захватчиков с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".

По состоянию на сегодняшний день сигналы объявлены в нескольких регионах.

Напомним, перед этим войска РФ ночью, 2 февраля, атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед" по нескольким направлениям. В нескольких областях, в частности, в Кропивницком отработала система ПВО. В общей сложности, оккупанты запустили 25 БПЛА, 11 из которых удалось сбить, в том числе три из них над Днепропетровской областью. Еще не менее 7 дронов не достигли своих целей.