Россияне атаковали предприятие в Днепре, есть пострадавшие

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 14 июня Россия атаковала Украину 98 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Под утро россияне совершили очередную атаку на Николаев. Под обстрелом были два типа инфраструктуры.

В ночь на 13 июня Россия атаковала Украину 118 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 3 ударных дронов на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.