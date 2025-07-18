Россияне атакуют Запорожье дронами: в городе работает ПВО
В ночь на 18 июля, над Запорожьем было зафиксировано дроны. В городе на фоне атаки РФ работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он в 02:41.
Накануне он информировал, что в направлении разных районов города летели вражеские дроны. Судя по сообщениям, беспилотников было 6. По последним данным, над городом фиксируется 1 дрон.
Фото: сообщения Федорова о фиксации дронов (скриншот)
Обновлено в 02:50
"По состоянию на сейчас над городом Запорожье БпЛА "типа "Shahed" не наблюдаются", - написал Федоров.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:48 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях.
Обстрелы Запорожской области
Отметим, что россияне регулярно обстреливают Запорожье и область дронами, ракетами и не только. В результате этого в регионе регулярно фиксируются разрушения и сообщается о пострадавших, а порой и погибших.
Также напомним, что с 14 на 15 июля Запорожская область находилась в состоянии непрерывной воздушной тревоги более 16 часов. Причиной тому стала массированная атака дронов.
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