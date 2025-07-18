Россияне атакуют Запорожье дронами: в городе работает ПВО

Фото: в направлении разных районов города было зафиксировано 6 дронов (Getty Images)

В ночь на 18 июля, над Запорожьем было зафиксировано дроны. В городе на фоне атаки РФ работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он в 02:41. Накануне он информировал, что в направлении разных районов города летели вражеские дроны. Судя по сообщениям, беспилотников было 6. По последним данным, над городом фиксируется 1 дрон. Фото: сообщения Федорова о фиксации дронов (скриншот) Обновлено в 02:50 "По состоянию на сейчас над городом Запорожье БпЛА "типа "Shahed" не наблюдаются", - написал Федоров. Где объявили тревогу По состоянию на 02:48 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях.