Россияне атаковали пригород Харькова, есть погибшие и много пострадавших

Обстрел Украины 19 июля

Напомним, в ночь на 19 июля Россия атаковала Украину 41 ракетой и 125 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, в том числе почти всю баллистику, однако есть и попадания.

Основным направлением удара был Киев. В нескольких районах города зафиксированы повреждения жилого дома и пожара.

В результате вражеских обстрелов погиб один человек, также известно о 15 пострадавших.

Также мы сообщали, что завод и склады украинского предприятия UKRTAC полностью уничтожены в результате ракетного удара России по Киеву.

Детальнее о последствиях ночного удара по Киеву - в материале РБК-Украина.

Также российские войска сегодня ударили дроном по пассажирскому поезду в Запорожской области. В результате атаки пострадала проводница.