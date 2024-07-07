Россияне нанесли ракетный удар по Павлограду: в ОВА рассказали о последствиях
Фото: россияне нанесли ракетный удар по Павлограду 7 июля (facebook com)
В ночь на 7 июля российские войска обстреляли Павлоград Днепропетровской области. РФ ударила по городу ракетой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Ночью враг совершил ракетную атаку на Павлоград", - рассказал он.
По данным ОВА, обломками там повреждены 4 частных дома.
"К счастью, обошлось без жертв и раненых", - отметил Лысак.
Обстрел РФ по Украине
Российские войска в ночь на 7 июля снова обстреляли территорию Украины, использовав ракеты и дроны.
После 1:00 в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе атаки дронов.
Чуть позже в Павлограде раздались взрывы.
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