Число раненых под Павлоградом значительно возросло: фото с места атаки
Число раненых из-за ракетной атаки Павлоградского района Днепропетровской области 8 декабря возросло до 8 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"По уточненной информации, в Павлограде из-за ракетной атаки пострадали 8 человек. Это мужчины от 32 до 66 лет", - написал он.
По его словам, двое из них будут приходить в себя дома, остальные - в больнице.
"Двое раненых все еще в тяжелом состоянии. Психологическую помощь оказали 13 жителям. Кроме Павлограда, Терновки и Юрьевской общины разрушения есть в Межирицкой общине", - отметил Лысак.
В целом, по данным главы ОВА, повреждены более 20 жилых домов и 9 хозяйственных построек, а еще гимназия. Задело и линии электропередач.
Обстрел Павлоградского района
Утром 8 декабря, после атаки дронами и ракетами по Харькову накануне вечером, российские войска обстреляли Украину ракетами с самолетов стратегической авиации, использовав 7 бортов Ту-95. Оккупанты запустили 19 ракет, 14 из которых были сбиты.
При этом, во время удара в Павлоградском районе Днепропетровской области было повреждено предприятие, зацепило и церковь. Первоначально сообщалось, что один человек погиб, еще четверо ранены. Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине - в материале РБК-Украина.
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