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Россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе, есть жертва

Фото: Россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу днем, 23 сентября, российские оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате происшествия погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Юг" в Telegram.

"Одесса атакована дронами-камикадзе с моря", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что два дрона разрушили административное здание в припортовой зоне. Сейчас с пожаром борются спасательные службы.

При этом отмечается, что один беспилотник "Шахид-136" сбит над морем силами противовоздушной обороны.

Напомним, сегодня в Одессе прогремели взрывы и выстрелы. После чего в области объявили тревогу.

Ранее сообщалось, что в Одессе у пирса прохожие обнаружили взрывоопасные предметы.

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