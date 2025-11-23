Россияне атаковали Одесскую область: возникли пожары на энергообъектах

Российские войска в ночь на 23 ноября в очередной раз атаковали дронами Одесскую область. Возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывших промышленных зданиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По данным ГСЧС, под атакой оказались как отдельные районы области, так и сам город Одесса.
Фото: последствия атаки РФ в Одесской области (ГСЧС)
В результате попаданий вражеских беспилотников возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывшем промышленном здании, которые пожарные оперативно ликвидировали.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Напомним, по данным Воздушных сил, в ночь на 23 ноября Россия атаковала Украину, применив 98 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 69 вражеских дронов.
В то же время зафиксировано попадание 27 ударных беспилотников на 12 локациях.
В частности, россияне атаковали Днепр и область ударными беспилотниками. Известно о пожарах в многоэтажке и частном доме.
В результате удара по Днепру пострадали 14 человек, среди них - ребенок 11 лет.
Кроме этого, в результате российского удара загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому. Среди изуродованного и 6 автомобилей.