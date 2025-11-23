Россияне атаковали Одесскую область: возникли пожары на энергообъектах

По данным ГСЧС, под атакой оказались как отдельные районы области, так и сам город Одесса.



Фото: последствия атаки РФ в Одесской области (ГСЧС)

В результате попаданий вражеских беспилотников возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывшем промышленном здании, которые пожарные оперативно ликвидировали.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.