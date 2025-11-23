RU

Россияне атаковали Одесскую область: возникли пожары на энергообъектах

Фото: россияне атаковали энергообъекты в Одесской области (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 23 ноября в очередной раз атаковали дронами Одесскую область. Возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывших промышленных зданиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным ГСЧС, под атакой оказались как отдельные районы области, так и сам город Одесса.

 


Фото: последствия атаки РФ в Одесской области (ГСЧС)

В результате попаданий вражеских беспилотников возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывшем промышленном здании, которые пожарные оперативно ликвидировали.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

 

Обстрел Украины 23 ноября

Напомним, по данным Воздушных сил, в ночь на 23 ноября Россия атаковала Украину, применив 98 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 69 вражеских дронов.

В то же время зафиксировано попадание 27 ударных беспилотников на 12 локациях.

В частности, россияне атаковали Днепр и область ударными беспилотниками. Известно о пожарах в многоэтажке и частном доме.

В результате удара по Днепру пострадали 14 человек, среди них - ребенок 11 лет.

Кроме этого, в результате российского удара загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому. Среди изуродованного и 6 автомобилей.

