RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россияне атаковали Лозовую на Харьковщине: поврежден вокзал, есть погибший

09:51 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: в ГСЧС показали последствия российского обстрела (t.me. DSNS_Kharkiv/25756)

Ночью 21 сентября российские войска нанесли массированный удар по Лозовой Харьковской области. В результате атаки пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Харьковской области и главу правления "Укрзализныци" Александра Перцовского.

Что произошло ночью

Атака на Лозовую началась около трех часов ночи 21 сентября. В результате ударов в городе вспыхнул пожар в двухэтажном многоквартирном доме.

Огонь охватил крышу площадью 200 квадратных метров.

"Пострадали 3 гражданских лица, один человек спасатели спасли. Из-под завалов изъято тело погибшей женщины", - сообщили спасатели.

Удар также был по железнодорожной инфраструктуре, говорят в ГСЧС.

Еще днем 20 сентября россияне нанесли ракетный удар по ферме в Лозовском районе. Огонь тогда охватил площадь в 500 квадратных метров.

По данным ГСЧС, только за сутки из-за российских обстрелов в Харьковской области возникло восемь пожаров. Возгорание гасили сразу в нескольких районах области.

"Горели многоквартирный жилой дом, складские и хозяйственные постройки, ферма, автомобили", - сообщили в ГСЧС.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отметил, что Лозовая страдает от массированного налета уже как минимум второй раз за последние полтора месяца.

"Все цели при сегодняшнем очередном налете на Лозовую находились в укрытиях", - сообщил Перцовский.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину сразу из восьми направлений. Они применили 172 ударных беспилотника типа "Shahed" и "Гербера", часть из которых - реактивные.

Этой ночью кафиры повторно ударили по складским помещениям в Одесской области, которые уже раньше попадали под атаку.

Пожар охватил обширную территорию, тушить ее пришлось более 80 спасателям.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрзализныцяХарьков