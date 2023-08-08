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Обстрел Кругляковки Харьковской области: количество жертв возросло до трех

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Харьков, Вторник 08 августа 2023 13:40
Обстрел Кругляковки Харьковской области: количество жертв возросло до трех Фото: количество жертв из-за обстрела Кругляковки Харьковской области возросло 8 августа (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Число погибших из-за обстрела села Кругляковка Харьковской области во вторник, 8 августа, возросло до трех человек. оккупанты атаковали населенный пункт днем ​​раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"По состоянию на 13:18 количество погибших возросло до трех: погибли 45-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 65 и 52 лет", - говорится в сообщении.

Обстрел Кругляковки Харьковской области

Российские оккупанты 7 августа обстреляли село Кругляковка Харьковской области, использовав четыре управляемые авиабомбы. Первоначально сообщалось, что погибли два человека, а ранения получили спасатели и следователь. Позже количество пострадавших возросло до 7 раненых и двух жертв. Уже на утро, 8 августа, в прокуратуре области заявили о 9 раненых во время обстрела Кругляковки.

"Предварительно, из РСЗО. Травмированы двое полицейских в возрасте 21 и 24 года и два спасателя в возрасте 22 и 46 лет", - уточнили в ведомстве.

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