Обстрел Кругляковки Харьковской области: количество жертв возросло до трех

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

"По состоянию на 13:18 количество погибших возросло до трех: погибли 45-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 65 и 52 лет", - говорится в сообщении.

Обстрел Кругляковки Харьковской области

Российские оккупанты 7 августа обстреляли село Кругляковка Харьковской области, использовав четыре управляемые авиабомбы. Первоначально сообщалось, что погибли два человека, а ранения получили спасатели и следователь. Позже количество пострадавших возросло до 7 раненых и двух жертв. Уже на утро, 8 августа, в прокуратуре области заявили о 9 раненых во время обстрела Кругляковки.

"Предварительно, из РСЗО. Травмированы двое полицейских в возрасте 21 и 24 года и два спасателя в возрасте 22 и 46 лет", - уточнили в ведомстве.