В Виннице масштабные перебои с водой после обесточивания станции

18:45 12.05.2026 Вт
Насколько критическая ситуация?
aimg Мария Науменко
В Виннице масштабные перебои с водой после обесточивания станции Иллюстративное фото: перебои с водоснабжением (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Виннице 12 мая возникли проблемы с водоснабжением после аварийного обесточивания главной водопроводной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Винницаоблводоканал".

На предприятии сообщили, что из-за обесточивания главной водопроводной станции часть жителей может временно остаться без воды.

"Винница сейчас будет без воды или с сильно пониженным давлением", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения и стабилизацией работы системы водоснабжения.

Сроки полного восстановления подачи воды пока не уточняются.

По состоянию на 18:30 специалистам удалось запустить первый подъем - подачу воды на станцию.

"Сейчас работаем над тем, чтобы восстановить питание станции 2-го подъема - подача воды со станции НА город", - отметили в облводоканале.

Буквально через 20 минут станцию полноценно запустили.

"Начинаем наполнение водопроводов. Восстановление водоснабжения и выход на рабочий режим займет не менее 6-8 часов. Вы уже же помните", - говорится в сообщении "Винницаоблводоканала".

Впоследствии специалисты объяснили причину остановки станции. По их словам, с 08:00 11 мая до 17:00 12 мая главная водопроводная станция города работала на резервном питании.

"Почему? Потому что мы проводили плановые работы по обслуживанию линий электропередач водоканала и АО "Винницаоблэнерго". Далее сработала защита линии 10 кВ, и наша станция "просела" обесточена", - добавили в облводоканале.

Напомним, в середине апреля над Винницей наблюдали редкие облака, которые называют "вымяобразными" или "Маматусами". Необычное природное явление зафиксировали сотрудники Винницкого областного центра по гидрометеорологии.

Такие облака обычно образуются до или после грозовых штормов в теплое время года.

Суд избирает меру пресечения Ермаку: все подробности (видео)
