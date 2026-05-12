В Виннице масштабные перебои с водой после обесточивания станции

В Виннице 12 мая возникли проблемы с водоснабжением после аварийного обесточивания главной водопроводной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Винницаоблводоканал ".

На предприятии сообщили, что из-за обесточивания главной водопроводной станции часть жителей может временно остаться без воды.

"Винница сейчас будет без воды или с сильно пониженным давлением", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения и стабилизацией работы системы водоснабжения.

Сроки полного восстановления подачи воды пока не уточняются.

По состоянию на 18:30 специалистам удалось запустить первый подъем - подачу воды на станцию.

"Сейчас работаем над тем, чтобы восстановить питание станции 2-го подъема - подача воды со станции НА город", - отметили в облводоканале.

Буквально через 20 минут станцию полноценно запустили.

"Начинаем наполнение водопроводов. Восстановление водоснабжения и выход на рабочий режим займет не менее 6-8 часов. Вы уже же помните", - говорится в сообщении "Винницаоблводоканала".

Впоследствии специалисты объяснили причину остановки станции. По их словам, с 08:00 11 мая до 17:00 12 мая главная водопроводная станция города работала на резервном питании.

"Почему? Потому что мы проводили плановые работы по обслуживанию линий электропередач водоканала и АО "Винницаоблэнерго". Далее сработала защита линии 10 кВ, и наша станция "просела" обесточена", - добавили в облводоканале.