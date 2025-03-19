Россияне атаковали Киевскую область: повреждены дома, есть раненый

"В Бучанском районе пострадал человек. Мужчина 60 лет получил ранения обеих нижних конечностей. Сейчас он госпитализирован в местную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Глава ОГА добавил, что по предварительным данным, кроме пострадавшего в трех населенных пунктах этого района повреждены и частично разрушены 9 частных домов. Кроме того, ликвидированы пожары трех таунхаусов. Однако ситуация не обошлась только Бучанским районом.

"Также в Обуховском и Фастовском районах ликвидировано возгорание травяного настила. В Бориспольском районе - поврежден частный дом", - написал он.

Николай Калашник проинформировал, что все оперативные службы работают на местах вражеской атаки. Он уточнил, что более подробная информация будет позже.