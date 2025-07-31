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Россияне атаковали Киев ракетами "Искандер-К": Игнат объяснил, в чем их особенность

Четверг 31 июля 2025 11:06
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Россияне атаковали Киев ракетами "Искандер-К": Игнат объяснил, в чем их особенность Фото: Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россияне сегодня атаковали Киев ракетами "Искандер-К". Украинской ПВО удалось сбить меньше половины из них.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Что касается ракет, которые сегодня атаковали Киевскую область - это крылатые ракеты наземного базирования, ракеты "Искандер-К". Также одни из самых популярных ракет, которыми обстреливают Россия, это "Х-101", конечно, и "Калибры", - заявил он.

По его словам, эти ракеты по классу одинаковы, но есть особенности по их сбиванию.

"Потому, что лучшие показатели сбития крылатых ракет - это, что касается ракет "Х-101". Там более 2,5 тысячи запущено и около 2 тысяч поражено против воздушной обороны. Далее ракеты "Калибр", тоже показатель, там более половины сбито и меньше половины сбито "Искандер-К" ракет", - отметил Игнат.

Он также объяснил в чем особенность баллистической ракеты "Искандер-К".

"Она не менее опасна, чем баллистическая ракета "Искандер-М", потому что время подлета небольшое. Запускали ракеты в этот раз из Курской области, которая совсем недалеко от Киева находится. То есть времени на обнаружение, реагирование довольно таки мало", - отметил он.

Также Игнат отметил еще одну особенность атаки, которую россияне используют.

"Это сверхнизкие высоты (россияне, - ред.) используют "руславичок", как всегда, рельеф местности, и ракета прижимается низко к земле и становится довольно малозаметной для нашей противовоздушной обороны. Таким образом, противник применяет эти ракеты уже не впервые, и сегодня только три из восьми удалось поразить", - подчеркнул он.

Ночная атака на Киев

В ночь на 31 июля Киев стал мишенью массированной атаки со стороны российских сил, которые одновременно использовали ракеты и дроны-камикадзе. В результате комбинированного обстрела в городе зафиксированы серьезные разрушения.

Наибольшим ударам подверглись жилые районы Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Шевченковского районов. Часть ракет попала непосредственно в многоэтажки, что повлекло многочисленные гибели и ранения среди мирных жителей.

Из-за последствий атаки в столице ограничено движение транспорта: перекрыт ряд улиц и проспектов, а троллейбус №27 пока курсирует только до Домостроительного комбината №3.

Несмотря на тяжелые последствия, спасатели работают без остановки - проводят разбор завалов, оказывают помощь раненым и восстанавливают критическую инфраструктуру. Специалисты-энергетики уже начали восстановление электроснабжения в наиболее пораженных районах.

Больше деталей об атаке читайте в материале РБК-Украина.

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обстріл Києва ПВО
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