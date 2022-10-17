ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове остановилось метро: в чем причина

Новина українською →
Харьков, Понедельник 17 октября 2022 11:39
В Харькове остановилось метро: в чем причина Фото: в Харькове приостановили движение метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове сегодня, 17 октября, приостановили движение поездов метрополитена. Причиной тому являются перебои с электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского метро.

"По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, в городе также остановился другой электротранспорт.

Спикер "Харьковоблэнерго" Марина Шевченко в комментарии "Суспільному" объяснила, что часть потребителей в Харькове и Харьковской области осталась без электроэнергии.

"Из-за срабатывания защитной автоматики частично обесточены потребители некоторых районов г. Харькова и Харьковской области. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - заявила она.

Напомним, сегодня враг нанес удары по объектам инфраструктуры. Прилеты были зафиксированы в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области предупредили об отключении света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков метро
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины