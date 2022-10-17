В Харькове остановилось метро: в чем причина
В Харькове сегодня, 17 октября, приостановили движение поездов метрополитена. Причиной тому являются перебои с электроэнергией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского метро.
"По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
По словам местных жителей, в городе также остановился другой электротранспорт.
Спикер "Харьковоблэнерго" Марина Шевченко в комментарии "Суспільному" объяснила, что часть потребителей в Харькове и Харьковской области осталась без электроэнергии.
"Из-за срабатывания защитной автоматики частично обесточены потребители некоторых районов г. Харькова и Харьковской области. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - заявила она.
Напомним, сегодня враг нанес удары по объектам инфраструктуры. Прилеты были зафиксированы в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области предупредили об отключении света.
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