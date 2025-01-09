Россияне атаковали Кривой Рог "Искандерами". В Воздушных силах рассказали, сколько сбили
Российские войска атаковали Кривой Рог тремя ракетами "Искандер" днем 9 января. ПВО сбила все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Так, в 14:10 9 января оккупанты атаковали город Кривой Рог тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К".
"Все три ракеты сбиты подразделениями воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины", - говорится в сообщении.
ПВО сбила все ракеты "Искандер-К", которыми РФ атаковала Кривой Рог 9 января (t.me/kpszsu)
Взрывы в Кривом Роге
Взрывы в Кривом Роге прогремели после 14:00. В то время в регионе была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. В Воздушных силах сообщали о нескольких скоростных целях в направлении Кривого Рога.
Позже о сбитии трех ракет сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Эти ракеты оккупанты запускали для ударов по области.
Напомним, 24 декабря, оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Вражеская ракета попала в жилой дом.
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