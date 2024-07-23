ua en ru
Вт, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили дроном по дому семейного типа в Днепропетровской области, есть пострадавшие

Вторник 23 июля 2024 15:02
UA EN RU
Россияне ударили дроном по дому семейного типа в Днепропетровской области, есть пострадавшие Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики направили беспилотник на дом семейного типа в Днепропетровской области. В нем жили 12 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В результате российского удара по Марганцу осколочные ранения получили трое детей. В частности, пострадали двое 14-летних ребят и один 13-летний.

До приезда "скорой" полицейские оказали раненым первую помощь. Сейчас на месте продолжают работать все необходимые службы.

Фото: Россияне ударили дроном по дому семейного типа в Днепропетровской области (t.me/mvs_ukraine)

Обстрелы Украины 23 июля

В ночь на 23 июля российские захватчики атаковали Украину ракетой Х-69 и "Шахедами". Украинская ПВО смогла сбить семь дронов и ракету. Однако в Сумской области был "прилет" по критической инфраструктуре. О пострадавших не сообщалось.

С начала этого года враг усилил удары по территории Украины. В результате восьми массированных атак, которые россияне совершили против объектов энергетики, страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций.

Тем временем глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к союзникам и наметил пять приоритетных шагов для срочной поддержки энергетики Украины. Среди них, в частности, усиление противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты
Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты
DAILY
Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины