Россияне атаковали дроном Харьков: вспыхнул пожар, есть погибший

Первую информацию об атаке Синегубов обнародовал в 12.57. По его словам, российский дрон попал в Основянском районе города.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что в районе удара возник пожар.

К работе привлекли экстренные службы, работавшие в усиленном режиме.

Впоследствии стало известно, что в результате попадания погиб один человек. Еще два человека пострадали.

Бригады экстренной медицинской помощи работают на месте обстрела. Информацию о последствиях российской атаки уточняют.