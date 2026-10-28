Росіяни атакували дроном Харків: спалахнула пожежа, є загиблий

Першу інформацію про атаку Синєгубов оприлюднив о 12:57. За його словами, російський дрон влучив в Основ'янському районі міста.

Згодом очільник ОВА повідомив, що в районі удару виникла пожежа.

До роботи залучили екстрені служби, які працювали в посиленому режимі.

Згодом стало відомо, що внаслідок влучання загинула одна людина. Ще двоє людей постраждали.

Бригади екстреної медичної допомоги працюють на місці обстрілу. Інформацію про наслідки російської атаки уточнюють.