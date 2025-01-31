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РФ ночью запустила более 100 дронов по Украине: как отработала ПВО

Пятница 31 января 2025 09:32
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РФ ночью запустила более 100 дронов по Украине: как отработала ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбивали дроны в 12 областях Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на пятницу 31 января, запустила по территории Украины 102 ударных дрона. Силы ПВО работали в 12 областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В ночь на 31 января 2025 года, с 21:00 30 января, противник атаковал 102 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, что в России, и с мыса Чауда в Крыму.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 59-х ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Также 37 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны, без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумская, Одесская и Черкасская области.

Сейчас еще четыре вражеских дрона находятся в воздушном пространстве Украины, продолжается боевая работа.

Ночная атака по территории Украины

Вчера вечером стало известно, что российская армия снова запустила по территории Украины ударные дроны с нескольких направлений.

В результате атаки воздушную тревогу объявляли в Киеве. Также в столице были слышны звуки взрывов. Позже сообщалось, что в одном из районов зафиксировано падение обломков, пострадал балкон одной из квартир многоэтажного дома.

Однако впоследствии было уточнено, что повреждения не связаны с атакой РФ.

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