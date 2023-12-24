RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали с дрона людей во время раздачи хлеба в Черниговской области (фото)

Фото: россияне атаковали с дрона людей во время раздачи хлеба в Черниговской области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Мария Кучерявец

Российская армия атаковала мирное население при раздаче хлеба на пограничные в Черниговской области. Осколки повредили машину с хлебом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным правоохранителей, атака произошла в одном из пограничных сел Новгород-Северского района.

"Мирным людям раздавали хлеб в центре села и в это время оккупанты совершили циничную атаку из дрона. К счастью, люди не пострадали. Осколками посекло легковой автомобиль с хлебом", - говорится в сообщении.

Последствия вражеских атак задокументировали полицейские. Следователи уже начали уголовное производство по ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны).

"Враг продолжает коварно обстреливать мирное население пограничной зоны. Поэтому полиция призывает людей эвакуироваться в более безопасные общины вглубь области", - добавляют в сообщении.

 
Фото: россияне атаковали с дрона людей во время раздачи хлеба в Черниговской области (t.me/UA_National_Police)

Обстрелы Украины этой ночью

Напомним, что этой ночью силы ПВО сбили 14 из 15, запущенных врагом "Шахедов". Дроны уничтожили в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Также под массированный российский обстрел попал центр Херсона. Известно о погибших и около десятка пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

 

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дроновЧерниговская область