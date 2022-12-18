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Оккупанты обстреляли Никопольский район и готовят повторную атаку, - глава РВА

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Никополь, Воскресенье 18 декабря 2022 20:46
Оккупанты обстреляли Никопольский район и готовят повторную атаку, - глава РВА Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли Никопольский район и готовят повторную атаку (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 18 декабря, российские оккупанты ударили по Никопольскому району. Они уже планируют новую атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко в Telegram.

По его словам, под обстрелом оккупантов оказалась Марганецкая громада. Спасатели уже осматривают места взрывов. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

"По информации партизан, ордынцы готовятся к повторному обстрелу, так что прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в хранилище, или воспользоваться правилом двух стен", - подчеркнул Евтушенко.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные 15 декабря обстреляли Никопольский район. В результате атаки один человек погиб и пять получили ранения.

Также мы писали, что 9 декабря оккупанты также обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Враг применял "Грады" и тяжелую артиллерию.

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Никополь Днепропетровская область Обстріл Война России против Украины
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