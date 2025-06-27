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В Киеве на фоне атаки дронов слышны взрывы

Пятница 27 июня 2025 00:36
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В Киеве на фоне атаки дронов слышны взрывы Фото: в столице слышна работа ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 27 июня, в Киеве раздались звуки взрывов. Враг в этот момент атакует Украину дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и канал Воздушных сил ВСУ.

Первые звуки взрывов были слышны примерно в 00:29. Накануне военные информировали, что в направлении столицы летят вражеские беспилотники, а именно - с востока.

Кроме того, тревогу столице объявили еще поздно вечером, 26 июня. Тогда в КГВА тоже информировали, что причиной сигнала стали вражеские дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:36 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях.

В Киеве на фоне атаки дронов слышны взрывы

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 26 июня россияне выпустили в сторону Украины 41 беспилотников. Основными направлениями удара врага были Донецкая и Харьковская области.

По состоянию на 8 утра было известно об обезвреживании 24 дронов, а именно - 8 были сбиты, 16 - локально потеряны или подавлены РЭБ.

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