В Киеве на фоне атаки дронов слышны взрывы

В ночь на 27 июня, в Киеве раздались звуки взрывов. Враг в этот момент атакует Украину дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и канал Воздушных сил ВСУ.

Первые звуки взрывов были слышны примерно в 00:29. Накануне военные информировали, что в направлении столицы летят вражеские беспилотники, а именно - с востока.

Кроме того, тревогу столице объявили еще поздно вечером, 26 июня. Тогда в КГВА тоже информировали, что причиной сигнала стали вражеские дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:36 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях.