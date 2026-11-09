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Россияне атаковали авто "Укрэнерго" в Сумах, трое энергетиков ранены

10:16 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Россияне атаковали авто "Укрэнерго" в Сумах, трое энергетиков ранены Фото: последствия атаки российского дрона на автомобиль сотрудников "Укрэнерго" в Сумах (t.me/hryhorov_oleg)
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Российские военные утром 9 ноября атаковали автомобиль энергетиков в Сумах. В результате удара трое работников "Укрэнерго" получили ранения, одного из них пришлось оперировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова и компании "Укрэнерго".

По словам Григорова, россияне прицельно атаковали транспорт, по которому передвигались энергетики. Всех троих пострадавших оперативно доставили в больницу. Медики оказали им необходимую помощь.

"Предварительно один из пострадавших имеет тяжелые травмы. Сейчас его оперируют", - добавил он.

В "Укрэнерго" уточнили, что российские военные применили для удара FPV-дрон. В компании подтвердили ранения трех сотрудников и сообщили, что один из них находится в тяжелом состоянии.

"Наши энергетики ежедневно работают в условиях постоянной опасности, чтобы у украинцев была электроэнергия. И сегодняшний удар - еще одно свидетельство того, какой ценой дается эта работа", - подытожили в компании.

Напомним, российские войска атакуют не только энергетическую инфраструктуру, но и людей, ликвидирующих последствия обстрелов.

Так, 8 ноября в Камышевасе Запорожской области кафиры трижды ударили дронами по спасателям, работавшим на месте предыдущего авиаудара. Ранения получили двое водителей ГСЧС.

Во время работы в Камышевахе погибли сотрудники системы МВД - Николай Баланда, Михаил Буженко, Дмитрий Беседин, Михаил Романов, Денис Коноваленко и Алексей Сущевский.

Еще двое полицейских - Олег Дубецкий и Сергей Бережко - погибли в результате атаки вражеского дрона.

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