Росіяни атакували авто "Укренерго" у Сумах, троє енергетиків поранені
Російські військові вранці 9 листопада атакували автомобіль енергетиків у Сумах. Унаслідок удару троє працівників "Укренерго" отримали поранення, одного з них довелося оперувати.
Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова та компанії "Укренерго".
За словами Григорова, росіяни прицільно атакували транспорт, яким пересувалися енергетики. Усіх трьох постраждалих оперативно доправили до лікарні. Медики надали їм необхідну допомогу.
"Попередньо, один із постраждалих має важкі травми. Наразі його оперують", - додав він.
В "Укренерго" уточнили, що російські військові застосували для удару FPV-дрон. У компанії підтвердили поранення трьох співробітників і повідомили, що один із них перебуває у тяжкому стані.
"Наші енергетики щодня працюють в умовах постійної небезпеки, щоб українці мали електроенергію. І сьогоднішній удар - ще одне свідчення того, якою ціною дається ця робота", - підсумували в компанії.
Нагадаємо, російські війська атакують не лише енергетичну інфраструктуру, а й людей, які ліквідовують наслідки обстрілів.
Так, 8 листопада у Комишувасі Запорізької області окупанти тричі вдарили дронами по рятувальниках, які працювали на місці попереднього авіаудару. Поранення дістали двоє водіїв ДСНС.
Загалом під час роботи в Комишувасі загинули співробітники системи МВС - Микола Баланда, Михайло Буженко, Дмитро Бєсєдін, Михайло Романов, Денис Коноваленко та Олексій Сущевський.
Ще двоє поліцейських - Олег Дубецький та Сергій Бережко - загинули внаслідок атаки ворожого дрона.