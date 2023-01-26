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Россияне атаковали админздание в селе под Бериславом: один человек погиб, 3 ранены

Фото: россияне атаковали админздание в селе под Бериславом Херсонской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром четверг, 26 января русская армия обстреляла село Кочубеевка Бериславского района Херсонской области. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Прицельным огнем рашисты атаковали административное здание", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, из-за российского удара один человек погиб, три человека получили ранения разной степени тяжести.

"Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. На месте работают спасательные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - добавили в ОВА.

Как сообщалось, утром 26 января в Херсоне сообщили о взрывах. Воздушная тревога в регионе длится уже 13 часов и стала самой долгой с 24 февраля.

Напомним, в среду, посреди дня, 25 января, российские оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области, намеренно попав в продуктовый магазин. Два человека погибли, трое ранены.

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