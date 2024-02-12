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Украинцы могут бесплатно эвакуироваться из Запорожской области: подробности

Запорожская область, Понедельник 12 февраля 2024 06:19
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Украинцы могут бесплатно эвакуироваться из Запорожской области: подробности Архивное фото: Украинцы могут бесплатно эвакуироваться из Запорожской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцы, проживающие в Запорожской области, могут бесплатно эвакуироваться в более безопасные регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Жители районов, пострадавших от боевых действий, могут бесплатно выехать во Львов и Хмельницкий", - говорится в сообщении.

Сбор и регистрация на эвакуацию происходят ежедневно в 07:00 на вокзале станции Запорожье-1. Поезд отправляется в 09:50. Для этого обеспечен эвакуационный вагон поезда № 128 Запорожье - Львов.

Куда обращаться

Чтобы эвакуироваться, необходима также предварительная регистрация. Записаться можно, обратившись на горячую линию Запорожской ОВА по номеру: 0 800 503 508.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции 15-48. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.

Эвакуация в Донецкой области

23 октября 2023 года на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она была введена в 8 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической из-за постоянных обстрелов.

Недавно стало известно, что в Донецкой области будет проведена принудительная эвакуация детей из девяти населенных пунктов в прифронтовых общинах, подвергающихся российским обстрелам. Решение принято из-за ситуации безопасности.

Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей нуждаются в принудительной эвакуации.

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