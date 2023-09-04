ua en ru
Пн, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне из артиллерии обстреляли частные дома в Сумской области: пострадала женщина

Дружба, Понедельник 04 сентября 2023 15:13
UA EN RU
Россияне из артиллерии обстреляли частные дома в Сумской области: пострадала женщина Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 4 сентября, обстреляли город Дружба в Сумской области. В результате вражеской атаки пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Около 8:00 оккупанты с территории российской федерации осуществили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры города Дружба Шосткинского района.

Отмечается, что местная жительница получила ранения, находясь на территории собственного домохозяйства. Повреждены 7 частных домов.

Россияне из артиллерии обстреляли частные дома в Сумской области: пострадала женщина

Фото: Последствия ударов (gp.gov.ua)

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Город Дружба расположен в 10 километрах от границы с Россией.

Ситуация в Сумской области

После того, как весной прошлого года украинские воины полностью изгнали российских оккупантов с территории Сумской области, противник практически ежедневно обстреливает регион с территории РФ. Чаще всего под удары попадают приграничные районы области.

Вчера российские оккупанты обстреляли из минометов город Середина-Буда Сумской области. В результате ударов ранения получили энергетики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумская область Война в Украине
NEWS
Резников подал в Раду заявление об отставке
Резников подал в Раду заявление об отставке
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта