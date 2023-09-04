Россияне из артиллерии обстреляли частные дома в Сумской области: пострадала женщина
Российские войска сегодня, 4 сентября, обстреляли город Дружба в Сумской области. В результате вражеской атаки пострадала женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Около 8:00 оккупанты с территории российской федерации осуществили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры города Дружба Шосткинского района.
Отмечается, что местная жительница получила ранения, находясь на территории собственного домохозяйства. Повреждены 7 частных домов.
Фото: Последствия ударов (gp.gov.ua)
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Город Дружба расположен в 10 километрах от границы с Россией.
Ситуация в Сумской области
После того, как весной прошлого года украинские воины полностью изгнали российских оккупантов с территории Сумской области, противник практически ежедневно обстреливает регион с территории РФ. Чаще всего под удары попадают приграничные районы области.
Вчера российские оккупанты обстреляли из минометов город Середина-Буда Сумской области. В результате ударов ранения получили энергетики.
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